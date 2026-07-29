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Царьград

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Делягин обсудил с экономистом "удручающие" новости о пенсиях: "Ничего, кроме пессимизма, не вызывают"

Делягин обсудил с экономистом "удручающие" новости о пенсиях: "Ничего, кроме пессимизма, не вызывают"

Михаил Делягин обсудил с экономистом Андреем Бархотой "удручающие" новости о пенсиях. Эксперт оценил данные статистики и динамику покупательной способности выплат: "Ничего, кроме пессимизма, не вызывают".

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