Делягин обсудил с экономистом "удручающие" новости о пенсиях: "Ничего, кроме пессимизма, не вызывают"

Михаил Делягин обсудил с экономистом Андреем Бархотой "удручающие" новости о пенсиях. Эксперт оценил данные статистики и динамику покупательной способности выплат: "Ничего, кроме пессимизма, не вызывают".
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