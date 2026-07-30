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Почему марокканцы снова плывут в Испанию

Почему марокканцы снова плывут в Испанию

Граница между Марокко и испанской Сеутой за несколько часов превратилась из хорошо охраняемого рубежа Европейского союза в поток людей, идущих по волнорезу Эль-Тарахаль или пытающихся обогнуть его вплавь.

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