Состоялась встреча иностранных студентов Кубанского государственного аграрного университета с представителями правоохранительных органов и местных властей

Перед собравшимися выступили представители Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю: инспектор отдела виз, приглашений и миграционного учёта Ирина Сергеева, старший инспектор отдела по трудовой миграции Оксана Курасова, старший инспектор отдела РВП и ВНЖ Екатерина Кулишенко, представители администрации муниципального образования город Краснодар: начальник отдела зарубежных связей и межмуниципального сотрудничества Алексей Луговской, начальник пресс-службы городского Управления полиции Артем Коноваленко, а также ведущий специалист отдела по межнациональным отношениям и делам религий департамента внутренней политики Валентина Шитик.