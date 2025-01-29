Миллениалы, бумеры, зумеры – кажется, полная чепуха

Я вот все думаю, почему американская теория социальных поколений Штрауса и Хоува, этих миллениалов, бумеров и прочих альф и зумеров кажется мне совершенно неубедительной…Нет, действительно, взять хотя бы один конкретный пример.
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