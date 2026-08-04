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Контрафронт

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Западный берег и сектор Газа: несколько жилых домов и транспортных средств были подожжены после...

Западный берег и сектор Газа: несколько жилых домов и транспортных средств были подожжены после того, как израильские поселенцы, как сообщается, штурмовали Талфит и Джалуд в мухафазе Наблус на Западном берегу около раннего утра по местному времени.

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