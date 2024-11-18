Директор по коммуникациям переходной команды Дональда Трампа Стивен Чунг прокомментировал сообщения о том, что президент США Джо Байден одобрил использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по РФ.
Команда Трампа прокомментировала решение Байдена одобрить Киеву удары по России
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Владимир Ботюк
Байдену назначить промывание мозгов трёхведёрной клизмой.
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18 час.
Vasiliy Belokurov
Самоходный дед не хочет тянуть за всю компанию, всех зовет с собой на тот свет!
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17 час.
VB
Vasiliy Belokurov
"Маленький мальчик, картошкою нос, нейтронную бомбу в школу принес, долго над шуткой смеялись в РОНО, школа стоит, а ней никого!" Зачем рушить то все?! "Почистить".....
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17 час.
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