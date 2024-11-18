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Команда Трампа прокомментировала решение Байдена одобрить Киеву удары по России

Команда Трампа прокомментировала решение Байдена одобрить Киеву удары по России

Директор по коммуникациям переходной команды Дональда Трампа Стивен Чунг прокомментировал сообщения о том, что президент США Джо Байден одобрил использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по РФ.

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Комментарии
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Владимир Ботюк
Байдену назначить промывание мозгов трёхведёрной клизмой.
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18 час.
Vasiliy Belokurov
Самоходный дед не хочет тянуть за всю компанию, всех зовет с собой на тот свет!
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17 час.
VB
Vasiliy Belokurov
&quot;Маленький мальчик, картошкою нос, нейтронную бомбу в школу принес, долго над шуткой смеялись в РОНО, школа стоит, а  ней никого!&quot;  Зачем рушить то все?! &quot;Почистить&quot;.....
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17 час.

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