Команда Трампа прокомментировала решение Байдена одобрить Киеву удары по России

Самоходный дед не хочет тянуть за всю компанию, всех зовет с собой на тот свет!

VB

Vasiliy Belokurov

"Маленький мальчик, картошкою нос, нейтронную бомбу в школу принес, долго над шуткой смеялись в РОНО, школа стоит, а ней никого!" Зачем рушить то все?! "Почистить".....