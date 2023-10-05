В Америке всерьез задумались о регулировании искусственного интеллекта

«Таких встреч давно не было. Возможно, вообще никогда. Мы соберем вместе лидеров бизнеса и гражданского общества, военных и ученых, технических работников и деятелей культуры, чтобы наконец обсудить, что Конгресс может предпринять в отношении ИИ».