В Америке всерьез задумались о регулировании искусственного интеллекта

«Таких встреч давно не было. Возможно, вообще никогда. Мы соберем вместе лидеров бизнеса и гражданского общества, военных и ученых, технических работников и деятелей культуры, чтобы наконец обсудить, что Конгресс может предпринять в отношении ИИ».
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