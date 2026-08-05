Зарплата курян за пять месяцев выросла на 14,3%

Доход курян за пять месяцев 2026 года увеличился на 14,3% по сравнению с прошлым годом.Курскстат опубликовал данные о среднемесячной номинальной заработной плате жителей региона по итогам пяти месяцев текущего года.
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