Славянская докт...
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Славянская доктрина

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  • Владимир Андреев
    Сначала надо научиться соблюдать Конституцию РФ.... в данном случае ст.14.Кто мешает массов...
  • ММ
    Вы читать не умеете? По цифрам есть что сказать? Совсем дурак или как?Почему Путин ниче...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Вот сколько слышишь когда о СССР говорят что страна СОВЕТОВ была... А сейчас вообще интересней все в России складывае...Кто мешает массов...

Кто мешает массовой депортации мигрантов

Кто мешает массовой депортации мигрантов

Взяточники в ведомстве Колокольцева мешают массовой депортации мигрантов Наконец хорошие новости в плане изменения существующего миграционного законодательства.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Хоть бы лишение их всех прав не было фейком... А этим чинушам, у которых эти ишаки работают на дачах, надо напомнить, что они - не одни в России... Что в России еще есть БОЛЬШОЙ, ОЧЕНЬ ТЕРПЕЛИВЫЙ РУССКИЙ, ОБМАНУТЫЙ И ОБКРАДЕННЫЙ ИМИ НАРОД... &quot;Страшись, помещик жестокосердный. На лице каждого русского человека - тлеет твое осуждение...&quot;- (В. БЕЛИНСКИЙ)...
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7 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Вот сколько слышишь когда о СССР говорят что страна СОВЕТОВ была... А сейчас вообще интересней все в России складывается, все все знают, но ни кто ни чего не делает, кроме как коррупцией, воровством и т.д. при этом только бла бла бла, что они за Россию, народ...
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2 час.
ВА
Владимир Андреев
Сначала надо научиться соблюдать Конституцию РФ.... в данном случае ст.14.
Ответить
36 мин.

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