Кто мешает массовой депортации мигрантов

Evgenija Palette Хоть бы лишение их всех прав не было фейком... А этим чинушам, у которых эти ишаки работают на дачах, надо напомнить, что они - не одни в России... Что в России еще есть БОЛЬШОЙ, ОЧЕНЬ ТЕРПЕЛИВЫЙ РУССКИЙ, ОБМАНУТЫЙ И ОБКРАДЕННЫЙ ИМИ НАРОД... "Страшись, помещик жестокосердный. На лице каждого русского человека - тлеет твое осуждение..."- (В. БЕЛИНСКИЙ)...

АНГЕЛ АНГЕЛ Вот сколько слышишь когда о СССР говорят что страна СОВЕТОВ была... А сейчас вообще интересней все в России складывается, все все знают, но ни кто ни чего не делает, кроме как коррупцией, воровством и т.д. при этом только бла бла бла, что они за Россию, народ...