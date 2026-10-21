Зеленский заявил, что примет мирное соглашение, которое заморозит конфликт в нынешнем виде. Журналист: Примете ли вы мирное соглашение, которое заморозит всё в том виде, в каком оно есть сейчас, где вы по-прежнему сохраняете 75 процентов или более своей страны? Независимо от того, как всё началось, примете ли вы то, что есть сейчас? Зеленский: Да.
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