Зеленский заявил, что примет мирное соглашение, которое заморозит конфликт в нынешнем виде. Журналист: Примете ли вы мирное соглашение, которое заморозит всё в том виде, в каком оно есть сейчас, где вы по-прежнему сохраняете 75 процентов или более своей страны? Независимо от того, как всё началось, примете ли вы то, что есть сейчас? Зеленский: Да.