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Барселона (ATP). 2-й круг. Циципас сыграет с Кордой, Рууд – с Медьедовичем, Руне встретится с Баесом, Фис – с Мартинесом

Барселона (ATP). 2-й круг. Циципас сыграет с Кордой, Рууд – с Медьедовичем, Руне встретится с Баесом, Фис – с Мартинесом

Действующий чемпион Каспер Рууд поборется с Хамадом Медьедовичем. Сетка турнира здесь. Barcelona Open Banc Sabadell Барселона, Испания 14 – 20 апреля 2025 ATP 500 Призовой фонд – 2 889 200 евро Открытые корты, грунт Второй круг Алехандро Давидович-Фокина (Испания)  Андрей Рублев (Россия) Дата проведения 17 апреля, 03.

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