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Политика как она есть

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Советы по прохождению Satisfactory

Советы по прохождению Satisfactory

Симулятор фабрики Satisfactory наконец вышел из раннего доступа Steam спустя пять лет разработки. Если вы только собираетесь начать строительство завода планетарных масштабов, или же возвращаетесь в игру после долгого отсутствия, портал PC Gamer поделился полезными советами по прохождению.

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