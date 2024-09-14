Советы по прохождению Satisfactory

Симулятор фабрики Satisfactory наконец вышел из раннего доступа Steam спустя пять лет разработки. Если вы только собираетесь начать строительство завода планетарных масштабов, или же возвращаетесь в игру после долгого отсутствия, портал PC Gamer поделился полезными советами по прохождению.
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