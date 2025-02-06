Пермь вошла в тройку городов с самыми дешевыми свиданиями на 14 февраля

В феврале 2025 года средняя стоимость свидания в Перми составляет 4,8 тысячи рублей. Это третий показатель по стране после Махачкалы и Ульяновска, рассказали аналитики сервиса «2ГИС» в своем telegram-канале.
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