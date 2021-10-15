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Жена продюсера "Квартал 95" услышала от врачей страшные слова и потеряла зрение: "Вам срочно нужна операция"

Жена продюсера "Квартал 95" услышала от врачей страшные слова и потеряла зрение: "Вам срочно нужна операция"

Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова и известная украинская актриса Анна Саливанчук, которая запомнилась по яркой роли в фильме "Свингеры", рассказала о тяжелом периоде.

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