Атопический дерматит: почему он возникает и как его лечат

Атопический дерматит часто диагностируют у детей первых лет жизни. Что это за болезнь? Как правильно лечиться? Каков прогноз? Атопический дерматит – генетическое заболевание, при котором в организме человека происходят два события: страдают защитные свойства кожи иммунная система приобретает способность неправильно реагировать на внешние раздражители.