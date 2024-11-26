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Трамп попросил Нехаммера поделиться впечатлениями о Путине

Трамп попросил Нехаммера поделиться впечатлениями о Путине

Канцлер Австрии Нехаммер рассказал, что Трамп поинтересовался его мнением о президенте России.Вопрос о том, какие впечатления сложили у австрийского канцлера о президенте России Дональд Трамп задал Карлу Нехаммеру во время телефонных переговоров.

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