Трамп попросил Нехаммера поделиться впечатлениями о Путине

Канцлер Австрии Нехаммер рассказал, что Трамп поинтересовался его мнением о президенте России.Вопрос о том, какие впечатления сложили у австрийского канцлера о президенте России Дональд Трамп задал Карлу Нехаммеру во время телефонных переговоров.
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