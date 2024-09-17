Обновленная поликлиника в Хорошево-Мневниках готовится к открытию

Еще 12 поликлиник открылось в Москве в рамках городской программы модернизации амбулаторного звена. Об этом сообщил мэр столицы Сергей «В соответствии с национальным проектом в Москве реализуется крупнейшая городская программа по реконструкции поликлиник.