Ресторатор Антон Пинский поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

До конца января в ТЦ и общественных пространствах Москвы будут работать почти 50 пунктов сбора подписей Решение Владимира Путина участвовать в предстоящих выборах президента РФ поддержал столичный ресторатор Антон Пинский.
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