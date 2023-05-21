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Экс-медик Белого дома Джексон посоветовал Байдену серьезно обсудить здоровье с врачами

Экс-медик Белого дома Джексон посоветовал Байдену серьезно обсудить здоровье с врачами

Экс-врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон порекомендовал главе Соединенных Штатов Америки Джо Байдену проконсультироваться с медиками на тему своих когнитивных проблем.

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