5 секретов позиции «женщина сверху»

Одни амазонками рождаются, другие — становятся. Если ваш партнер хочет, чтобы вы временами брали инициативу на себя, а у вас никаких идей по поводу того, что в этой позе можно сделать хорошего — не страшно: мы подскажем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии