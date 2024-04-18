Палестинский дипломат Мансур: Израиль планирует уничтожить палестинцев

Палестинский представитель при Организации Объединённых Наций Риад Мансур поделился сведениями о том, что израильская сторона желает не только разгромить государственность державы, но и ликвидировать её граждан.
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