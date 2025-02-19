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В Одессе поражены несколько подстанций, питающих военную промышленность

В Одессе поражены несколько подстанций, питающих военную промышленность

Российская армия в ночь на 19 февраля нанесла массированный удар по энергообъектам в Одессе. Комбинированные удары ракетами и «Геранями» пришлись на подстанции, питающие промышленные предприятия, которые обслуживают ВСУ.

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