Куда сходить: интересные мероприятия 24 апреля в Крыму

ТЕАТР Русский драматический театр (Симферополь, ул. Пушкина, 15) «Незаконные невесты» 16+ 24 апреля, 19:00 Можно ли одновременно «закрутить роман» с тремя очаровательными стюардессами? «Конечно»,- отвечает главный герой комедии парижский архитектор Бернар, — главное, составить точный график в соответствии с расписанием полетов».
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