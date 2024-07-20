Трамп призвал нефтяников бурить

Приняв официальное решение о выдвижении кандидатом на пост президента от Республиканской партии, Дональд Трамп призвал делегатов партийного съезда в Милуоки (штат Висконсин) скандировать призывы «бури, детка, бури», подчеркивая свою приверженность развитию нефтяной промышленности.
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