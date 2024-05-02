Владимир Ефимов: в первом квартале город поставил на кадастровый учет участки для 44 многоквартирных домов

Участки для более 40 многоквартирных домов поставлены на кадастровый учет с начала года Средства из бюджета города были использованы в период с января по март 2024 года для внесения на кадастровый учет 44 участков под жилыми домами.
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