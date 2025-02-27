Джин Галлахер в рекламном кампейне GUESS JEANS

Николай Марсиано и бренд GUESS JEANS представили рекламный кампейн нового сезона, главными героями которого стали яркие представители современной музыкальной и модной индустрии: автор и исполнитель песен Beabadoobee, музыкант и модель Джин Галлахер.
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