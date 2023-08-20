Военное обозрение

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Ещё один замок на скале: Рокка-Каласио

Ещё один замок на скале: Рокка-Каласио

Таким замок Рокка-Каласио выглядит в кинофильме «Леди-ястреб» (1985) Оградили город Давидов большою и крепкою стеною и крепкими башнями, и сделался он для них крепостью.

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