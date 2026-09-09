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Минимум 20 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Польше

Минимум 20 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Польше

Не менее 20 человек пострадали после столкновения пассажирского поезда с грузовиком на железнодорожном переезде на востоке Польши.

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