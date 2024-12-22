J-35 или F-35: кто кого и когда? Очень сложно сказать, в каком месте смогут встретиться эти два самолета, потому что таких мест не одно.
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J-35 или F-35: кто кого и когда? Очень сложно сказать, в каком месте смогут встретиться эти два самолета, потому что таких мест не одно.
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