Войска России освободили в Харьковской области ещё четыре населённых пункта

Подразделения российской группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, армия России за сутки освободила населённые пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в этом регионе.
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