RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 290 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Если это на манер Запада, то ладно. А если серьёзно, то МО может быть только военный, что бы не быть номинальной фигу...Путин предложил н...
  • Eduard
    Не надо болтать!Ксть полиция,ОМОН и армия! Не церемоньтесь с толпой даунов,не слушайте Послов Европы и Америки,а посы...Власти Грузии пре...
  • Eduard
    Заметьте,этот закон относится к единицам,а собралась толпа,словно бесплатную халву раздают.Это подозрительно!Власти Грузии пре...

Войска России освободили в Харьковской области ещё четыре населённых пункта

Войска России освободили в Харьковской области ещё четыре населённых пункта

Подразделения российской группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, армия России за сутки освободила населённые пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в этом регионе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх