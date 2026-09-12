Дожили: в Таиланде мужчина задержан за сексуальные домогательства к рыбкам

Полиция Бангкока арестовала 51-летнего мужчину, подозреваемого в проникновении в частный рыбный пруд и совершении сексуальных действий с карпами кои, после того как владелец пруда обнаружил инцидент через камеры видеонаблюдения.
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