"Ослушаться невозможно": ребёнка замотали в никаб и снимают на видео

Русский компас Фото: скрин видео. Неужели это ради лайков? Дарина ЕРМОЛАЕВА Что будет, если обмотать ребёнка чёрной тканью вместе с головой (крошечные прорези для глаз можно сделать, но не обязательно) и снять с ним видеоролик? Например, как малыш в таком виде готовит что-то на кухне, или катается в парке на роликах (если получится).