Русский компас Фото: скрин видео. Неужели это ради лайков? Дарина ЕРМОЛАЕВА Что будет, если обмотать ребёнка чёрной тканью вместе с головой (крошечные прорези для глаз можно сделать, но не обязательно) и снять с ним видеоролик? Например, как малыш в таком виде готовит что-то на кухне, или катается в парке на роликах (если получится).
"Ослушаться невозможно": ребёнка замотали в никаб и снимают на видео
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гоша Веверсис
сами создаём себе проблемы,а затем успешно или не успешно с ними боремся осваивая миллиарды денежек,из которых большая часть осядет в карманах "борцунов".
Ответить
6 час.
Evgenija Palette
А еще лучше - УБИРАЙТЕСЬ ОТСЮДА!... Готовится ЗАКОН О ЗАПРЕЩЕНИИ ВСЯКИХ ЗАМОТОК ИЗ ТРЯПОК В РОССИИ... Так что - ПОШЛИ ВОН!
Ответить
4 час.
Владимир Елкин
А чем занимаются наши законодатели? Ищут прыщи на своей морде за 500000 р в месяц? Дума, ау, проснитесь, социальные деньги кончаются, т.к. все израсходованы на семьи среднеазиатов!
Ответить
4 час.
Свежие комментарии