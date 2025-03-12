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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Ослушаться невозможно": ребёнка замотали в никаб и снимают на видео

"Ослушаться невозможно": ребёнка замотали в никаб и снимают на видео

Русский компас Фото: скрин видео. Неужели это ради лайков? Дарина ЕРМОЛАЕВА Что будет, если обмотать ребёнка чёрной тканью вместе с головой (крошечные прорези для глаз можно сделать, но не обязательно) и снять с ним видеоролик? Например, как малыш в таком виде готовит что-то на кухне, или катается в парке на роликах (если получится).

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Комментарии
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Гоша Веверсис
сами создаём себе проблемы,а затем успешно или не успешно с ними боремся осваивая миллиарды денежек,из которых большая часть осядет в карманах &quot;борцунов&quot;.
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6 час.
Evgenija Palette
А еще лучше - УБИРАЙТЕСЬ ОТСЮДА!... Готовится ЗАКОН О ЗАПРЕЩЕНИИ ВСЯКИХ ЗАМОТОК ИЗ ТРЯПОК В РОССИИ...  Так что - ПОШЛИ ВОН!
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4 час.
Владимир Елкин
А чем занимаются наши законодатели? Ищут прыщи на своей морде за 500000 р в месяц? Дума, ау, проснитесь, социальные деньги кончаются, т.к. все израсходованы на семьи среднеазиатов!
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4 час.
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