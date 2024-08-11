Овечкин о выступлении за команду "Россия 25": тяжело ответить на этот вопрос

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин не уверен, что готов сыграть за команду "Россия 25", которая проводит товарищеские матчи с командами Белоруссии и Казахстана во время отстранения национальной команды от международных турниров, передает РИА "Новости".
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