Овечкин о выступлении за команду "Россия 25": тяжело ответить на этот вопрос

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин не уверен, что готов сыграть за команду "Россия 25", которая проводит товарищеские матчи с командами Белоруссии и Казахстана во время отстранения национальной команды от международных турниров, передает РИА "Новости".