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China Shuts The Helium Valve As Qatar Outage Deepens Global Supply Squeeze

China Shuts The Helium Valve As Qatar Outage Deepens Global Supply Squeeze

China Shuts The Helium Valve As Qatar Outage Deepens Global Supply Squeeze China has abruptly banned helium exports, a key component in semiconductors, which adds yet another serious constraint to a global market already reeling from the loss of production in Qatar.

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