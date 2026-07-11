China Shuts The Helium Valve As Qatar Outage Deepens Global Supply Squeeze China has abruptly banned helium exports, a key component in semiconductors, which adds yet another serious constraint to a global market already reeling from the loss of production in Qatar.
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