Предприятия ЛПК Поморья показали устойчивый рост производства

Речь об этом пошла на первом в этом году заседании штаба, посвященного повышению устойчивости экономики в условиях санкций, в сфере ЛПК и целлюлозно-бумажной промышленностиПредседательствовавший на совещании глава регионального министерства природных ресурсов Игорь Мураев подчеркнул, что предпринятые государством меры поддержки лесной промышленности в предыдущем году начинают приносить результаты.