Россия стоит на пороге нового поворотного момента в своем многогранном конфликте с Западом после того, как министры финансов стран G7 по итогам встречи в итальянской Стрезе продемонстрировали консенсус в отношении решения Совета ЕС об использовании доходов от замороженных активов РФ для финансирования помощи Украине.
До адресата не дойдут. Эксперт скептически отнесся к краже российских денег
Комментарии
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Eduard
Никакая "Семерка","Восьмерка",или"Стопятка" прав не имеет распоряжаться чужими деньгами.Это как вы крадете кошелек ,а потрм егр соседу передаете и часть себе оставляете!
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8 час.
Eduard
"Фонд мира",вообще обнаглели эти жулики.Такие названия в АНБ или ЦРУ США придумывают?
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8 час.
Eduard
Как оеи людей дурят словечками типа "фонд мира",ппи этом перевороты совершают думая,что люди не знают,кто это творит!
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8 час.
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