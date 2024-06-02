До адресата не дойдут. Эксперт скептически отнесся к краже российских денег

Россия стоит на пороге нового поворотного момента в своем многогранном конфликте с Западом после того, как министры финансов стран G7 по итогам встречи в итальянской Стрезе продемонстрировали консенсус в отношении решения Совета ЕС об использовании доходов от замороженных активов РФ для финансирования помощи Украине.