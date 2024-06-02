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До адресата не дойдут. Эксперт скептически отнесся к краже российских денег

До адресата не дойдут. Эксперт скептически отнесся к краже российских денег

Россия стоит на пороге нового поворотного момента в своем многогранном конфликте с Западом после того, как министры финансов стран G7 по итогам встречи в итальянской Стрезе продемонстрировали консенсус в отношении решения Совета ЕС об использовании доходов от замороженных активов РФ для финансирования помощи Украине.

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Комментарии
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Eduard
Никакая &quot;Семерка&quot;,&quot;Восьмерка&quot;,или&quot;Стопятка&quot; прав не имеет распоряжаться чужими деньгами.Это как вы крадете кошелек ,а потрм егр соседу передаете и часть себе оставляете!
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8 час.
Eduard
&quot;Фонд мира&quot;,вообще обнаглели эти жулики.Такие названия в АНБ или ЦРУ США придумывают?
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8 час.
Eduard
Как оеи людей дурят словечками типа &quot;фонд мира&quot;,ппи этом перевороты совершают думая,что люди не знают,кто это творит!
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8 час.

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