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В усть-цилемской деревне две лошади погибли в ДТП

В усть-цилемской деревне две лошади погибли в ДТП

В Чукчино юноша без прав поздней ночью сбил двух лошадей, которые шли вдоль дороги. Фото УГИБДД МВД по Коми По информации УГИБДД МВД по Коми, 4 октября около 02:50 18-летний мужчина за рулем Renault Logan ехал по улице Промышленной деревни Чукчино.

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