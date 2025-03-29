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Несекретные материалы

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«Необучаемые»: на Западе разгадали, для чего ВСУ вторглись в Белгородскую область после провала в Курской

«Необучаемые»: на Западе разгадали, для чего ВСУ вторглись в Белгородскую область после провала в Курской

Киев предпринимает отчаянные попытки вторгнуться в Белгородскую область. После потери другого плацдарма на территории РФ, украинское командование хочет любой ценой заполучить козырь для переговоров в другом месте.

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