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Контрафронт

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Мексика: один человек погиб и двое других получили ранения в Кальсада-де-лас-Агилас в районе...

Мексика: один человек погиб и двое других получили ранения в Кальсада-де-лас-Агилас в районе Лас-Асьендас района Альваро-Обрегон в Мехико во второй половине дня в результате стрельбы.

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