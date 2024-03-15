OpenAI и Figure показали гуманоида с ChatGPT. Он умеет общаться с людьми

Американский стартап Figure показал результат сотрудничества с компанией OpenAI в рамках проекта по расширению возможностей человекоподобных роботовКомпания Figure опубликовала видеоролик, на котором ее робот модели 01 ведет диалог с человеком, отвечает на его вопросы и выполняет команды.