Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
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Суд вынес приговор бывшему депутату за мошенничество с квартирами

Суд вынес приговор бывшему депутату за мошенничество с квартирами

Бывший депутат думы города Тулуна Сергей Романенко приговорен к двум годам условного лишения свободы за попытку мошенничества в особо крупном размере.

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