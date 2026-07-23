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На Украине хотят приостановить бронирование от мобилизации через приложение

На Украине хотят приостановить бронирование от мобилизации через приложение

Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM «Телеграф»: на Украине приостановят брони от мобилизации через приложение «Дия» Анна Кабанова На Украине приостановят бронирование от мобилизации через приложение «Дия» уже в следующем месяце.

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