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SPLETNIK

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Лерчек вышла в свет в открытом платье после завершения химиотерапии

Лерчек вышла в свет в открытом платье после завершения химиотерапии

Блогерша Лерчек, которая недавно заявила о завершении последнего курса химиотерапии, вышла в свет со своим возлюбленным и отцом своего ребёнка Луисом Сквиччиарини.

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