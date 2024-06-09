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Калинская поддержала Синнера после поражения на "Ролан Гаррос"

Калинская поддержала Синнера после поражения на "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Анна Калинская, которая занимает 22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, отреагировала на пост итальянца Янника Синнера в Instagram после поражения теннисиста в полуфинале Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос").

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