Слуцкий заявил, что региональный студент не должен быть студентом «второго сорта»

Лидер ЛДПР призвал утвердить стипендию на уровне МРОТ, единый стандарт общежитий и создать равный доступ к образованиюПредседатель ЛДПР Леонид Слуцкий на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» заявил, что студент из региона не должен доплачивать за место рождения временем, здоровьем и упущенными возможностями.