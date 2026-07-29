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Слуцкий заявил, что региональный студент не должен быть студентом «второго сорта»

Слуцкий заявил, что региональный студент не должен быть студентом «второго сорта»

Лидер ЛДПР призвал утвердить стипендию на уровне МРОТ, единый стандарт общежитий и создать равный доступ к образованиюПредседатель ЛДПР Леонид Слуцкий на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» заявил, что студент из региона не должен доплачивать за место рождения временем, здоровьем и упущенными возможностями.

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