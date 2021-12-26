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Союз пенсионеров России : "Почему бы и нашему государству не выплачивать стареющему населению «процент от недр наших»!

Союз пенсионеров России : "Почему бы и нашему государству не выплачивать стареющему населению «процент от недр наших»!

В союзе пенсионеров России считают, что Путин соврал о темпах инфляции, а на Украине государство куда справедливее к населению, чем у нас «Мы прочитали, что президент хочет пенсию добавить не по планируемым показателям, а в соответствии с инфляцией.

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