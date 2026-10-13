Евросоюз приступил к подготовке 23-го пакета санкций против России

Европейская комиссия начала готовить 23-й пакет санкционных ограничений против России, этот вопрос планируется обсудить на саммите ЕС 15 октября, сообщает Politico со ссылкой на проект совместного заявления глав стран Европейского союза.
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