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Мишустин расширил перечень наиболее востребованных в экономике России профессий

«В обновленный перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания», — сообщается на сайте правительства.

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