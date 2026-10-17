Президент США Дональд Трамп, подшучивая над демократом Джоном Оссоффом, сенатором от штата Джорджия, признался, что тоже использует косметику, иначе был бы похож на мертвеца.
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