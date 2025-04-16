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Россиян будут предупреждать о разговорах с роботами в контакт-центрах

Россиян будут предупреждать о разговорах с роботами в контакт-центрах

Российские компании и госструктуры должны будут указывать, что общаются с гражданами по телефону или через интернет с помощью искусственного интеллекта (ИИ), если такие технологии применяются в их контакт-центрах.

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